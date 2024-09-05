9月6日、地球深部探査船「ちきゅう」が宮城県沖に向けて出航し、いよいよIODP（国際深海科学掘削計画）第405次航海「JTRACK（ジェイトラック）」（日本海溝巨大地震・津波発生過程の時空間変化の追跡：Tracking Tsunamigenic Slip Across the Japan Trench）が始まります。2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震。発生からおよそ1年後の2012年4月には、IODP第343次航海「JFAST（ジェイファスト）」（東北地方太平洋沖地震調査