4日、2024年度におけるバロンドール候補となった30名の選手が発表された。そのリストは以下の通りとなった。They're all here! But... who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/イングランド)ルーベン・ディアス(マンチェスター・シティ/ポルトガル)フィル・フォーデン(マンチェスター・シティ/イングランド)