NY株式4日（NY時間14:17）（日本時間03:17） ダウ平均40899.38（-37.55-0.09%） ナスダック17125.52（-10.78-0.06%） CME日経平均先物36805（大証終比：-195-0.53%） 欧州株式4日終値 英FT100 8269.60（-28.86-0.35%） 独DAX 18591.85（-155.26-0.83%） 仏CAC40 7500.97（-74.13-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.770（-0.093） 10年債3.767（-0.064） 30年債4.065（-0.0