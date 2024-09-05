NY株式4日（NY時間13:41）（日本時間02:41） ダウ平均40883.25（-53.68-0.13%） ナスダック17146.16（+9.86+0.06%） CME日経平均先物36885（大証終比：-115-0.31%） 欧州株式4日終値 英FT100 8269.60（-28.86-0.35%） 独DAX 18591.85（-155.26-0.83%） 仏CAC40 7500.97（-74.13-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.781（-0.082） 10年債3.776（-0.055） 30年債4.070（-0.05