NY株式4日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均40976.34（+39.41+0.10%） ナスダック17122.75（-13.55-0.08%） CME日経平均先物36960（大証終比：-40-0.11%） 欧州株式4日GMT16:02 英FT100 8269.60（-28.86-0.35%） 独DAX 18591.85（-155.26-0.83%） 仏CAC40 7500.97（-74.13-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.801（-0.062） 10年債3.793（-0.038） 30年債4.091（-