【「何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?」15巻】 9月5日 発売 価格：759円 講談社は、マンガ「何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?」の15巻を9月5日に発売する。価格は759円。 本作は原作を井出圭亮氏、作画を藤本ケンシ氏が手掛ける信長タイムリープ絵巻。「本能寺の変」の7年前に戻った織田信長が、運命を変えるた