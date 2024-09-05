中日間で食品・農産物第三者検査の相互認定が実現2日、山東省濰坊市の山東匠造検測。（濰坊＝新華社配信）【新華社済南9月5日】中国山東省の検査企業、山東匠造検測はこのほど、同省濰坊市で日本の船舶・輸出入貨物検査法人、新日本検定協会（SK）と検査基準・方法や技術相互認定に関する提携に合意した。中日両国間の第三者検査分野で検査結果の相互認定が実現するのは初めて。両国間の食品・農作物貿易の利