NY株式4日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均41169.67（+232.74+0.57%） ナスダック17220.43（+84.13+0.49%） CME日経平均先物37035（大証終比：+35+0.09%） 欧州株式4日GMT15:03 英FT100 8273.28（-25.18-0.30%） 独DAX 18647.44（-99.67-0.53%） 仏CAC40 7511.36（-63.74-0.84%） 米国債利回り 2年債 3.791（-0.072） 10年債3.789（-0.042） 30年債4.089（-