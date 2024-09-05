【真･女神転生シリーズ ファッションリングコレクション】 9月下旬 発売予定 価格：1回300円 ジャックフロスト タカラトミーアーツは、ガチャ商品「真･女神転生シリーズ ファッションリングコレクション」を9月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、「真･女神転生」シリーズに登場する「ジャックフロスト」たちの