【モデルプレス＝2024/09/05】乃木坂46が9月2日〜4日の3日間、東京・明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2024」ツアーファイナルを開催。最終日となった4日は、遠藤さくらのヘアスタイルをメンバーが絶賛する場面があった。【写真】乃木坂46が聖地に降臨 衣装から美脚チラリ◆遠藤さくらのヘアアレンジに矢久保美緒が悶絶この日のMCでは、矢久保美緒が遠藤へ向けて「さくちゃん今日さ、前髪上げてるでしょう？」と切り出し、「で