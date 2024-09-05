【F4U-5N コルセア（再販）】 9月5日 発売 価格：2,640円 ハセガワは、プラモデル「F4U-5N コルセア」再販分を9月5日に発売する。価格は2,640円。 本商品は、レシプロ単座夜間戦闘機「F4U-5N コルセア」のプラモデル。「F4U-5N コルセア」は右主翼にレーダーが装備されており、無線装置が2重になったため垂直尾翼後方にアンテナがついている