【モデルプレス＝2024/09/05】乃木坂46が9月2日〜4日の3日間、東京・明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2024」ツアーファイナルを開催。最終日となった4日には、同ツアーで座長を務めた5期生・井上和が思いを語る場面があった。【写真】乃木坂46が聖地に降臨 衣装から美脚チラリ◆井上和、座長として抱いていた不安明かす「夏の全国ツアーで新曲のセンターが座長を務める」という文化がある乃木坂46。8月21日リリースの36thシン