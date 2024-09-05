乃木坂46が4日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2024」千秋楽公演を開催した。今月2日から3日間のライブで台風10号の影響が心配されたが、結果は「晴れ」。初開催から10周年を迎えた“聖地”でのライブを笑顔で完走した。開演前のアナウンスで、賀喜遥香（23）と柴田柚菜（21）が「神宮最終日、晴れたぞー！盛り上がって行けるのか〜！！」と叫び、会場を沸かせた。オープニングでセンターの井上和（19）が「どんっ！