ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は５日、予選２日目を迎える。大場恒季（２４＝愛知）は初日６Ｒ、５コースからコンマ０２のトップＳを決め、まくり一閃。白星発進となった。今節の相棒４４号機は６月のＳＧ「グラチャン」で峰竜太がセット交換して以降、強力なパワーを発揮している良機。「伸びが良くて本番に行くといいですね。乗りづらさはあるけど、スローになっても手前に持ってこられると思