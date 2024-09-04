後藤真希が9月4日に、13年ぶりとなるミニアルバム『prAyer』を発売。本日、アルバムの好評を受け、全曲トレーラーも公開された。◆全曲トレーラーさらに収録曲「CLAP CLAP」が日本テレビ系『バズリズム02』オープニングテーマに決定したことに続き、リード曲「prayer」も、TBS系列『ひるおび』9月エンディングテーマに決定した。今月開催となる25周年ワンマンツアー＜後藤真希 25th anniversary live tour 2024 〜 pr∀yer 〜＞で