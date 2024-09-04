【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比77.93ドル高の4万1014.86ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は70.33ポイント安の1万7065.97。前日の大幅な下落を受けて、ダウは朝方、値ごろ感の出た銘柄を中心に買い注文が先行した。運用に有利になる米長期金利の低下も、買いを支えた。