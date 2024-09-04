ドラマ特区『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』先行上映＆トークイベントが4日、都内で行われ、W主演を務める香音、千賀健永(Kis-My-Ft2)、共演の小島藤子、佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)が登壇した。『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』トークイベントに登壇した佐藤大樹(左)と香音同名の漫画作品を原作とする本作は、ゲス夫・真山悠太(千賀健永)と義両親に虐げられていたサレ妻・千里(小島藤子)が、悠太の愛人・