女優の遠野なぎこ橋本マナミが４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」に出演。元女優・花林さんとの再婚を発表した俳優の東出昌大に対して、「かなり好感度が下がった」と辛らつに批判した。８月２７日に、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで再婚と、花林さんの妊娠を明らかにした。２０２１年から山ごもり生活を送っており、花林さんも女性２人とともに山に移り住んでいた。情報番組でその生活が紹介された際には、花林さ