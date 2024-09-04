2024Ç¯9·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 9·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËTHEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢¡ØLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PARTⅠ STARRY / PARTⅡ ½¨²Úº×¡Ù¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¥ì¥Ýー¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ÄÌ¤··Î¸Å¥ì¥Ýー¥È 9·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ëLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PARTⅠ STARRY / PARTⅡ ½¨²Úº×¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¤¬¡¢8·îËö¤ËÅÔÆâ¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½é¤á¤ÆPART