◆ウエスタン・リーグソフトバンク6―8オリックス（4日、タマスタ筑後）ソフトバンクのリチャード内野手（25）が3安打4打点の活躍を見せた。  「4番三塁」でフル出場。4回1死三塁、オリックス先発・齋藤響介の3球目のフォークを捉えて左越えの14号2ランとした。「2球目の真っすぐを空振りした。逆方向を意識したら、変化球も対応できると思っていたら変化球が来た」と振り返った。2回の1打席目は、内角の真っ