日本時間２３時００分に米製造業新規受注（7月）、耐久財受注（確報値）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（7月）23:00 予想4.6%前回-3.3%（前月比) 耐久財受注（確報値）（7月）23:00 予想9.9%前回9.9%（前月比) 予想-0.2%前回-0.2%（輸送除くコア・前月比)