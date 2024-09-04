歌手・五木ひろし（７６）が４日、東京・Ｉ’ＭＡＳＨＯＷで「６０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ五木ひろしＳＵＰＥＲＬＩＶＥ〜五木の継承〜」（１３日まで）を開催した。日本の歌謡界を彩ったレジェンドたちの名曲を歌い継ぐ企画で、五木自らが考案。「私の歌手人生でもっともハードルが高い」と、心して臨み、初日のこの日は、藤山一郎さんを取り上げ、代表曲の「丘を越えて」、「青い山脈」や、自身の楽曲で、故郷