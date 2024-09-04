■「IMA IMA IMA」は、9月5日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!』で初オンエア！ Perfumeの新曲「IMA IMA IMA」が、9月5日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!』でフル尺で初オンエアされる。 「IMA IMA IMA」は、現在、虎ノ門ヒルズ・TOKYO NODEで開催中の『Perfume Disco-Graphy 25年の軌跡と奇跡』のテーマソングで、9月20日に先行配信、10月30日にCDリリースされるコンセプトアルバム『ネ