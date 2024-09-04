2024年9月1日、香港のKFC（ケンタッキー・フライド・チキン）と日本の人気アニメ「進撃の巨人」のコラボキャンペーンが面白いと中国のSNSで話題になっている。同コラボキャンペーンは先月22日から今月18日まで実施され、期間中は調査兵団や巨人などの人気キャラクターがデザインされた商品が提供される。49香港ドル（約914円）以上の注文ごとに、仕事の合間にリラックスできるグッズとして、アイマスク、速乾タオル、アクルススタ