（資料写真）４日午後９時２５分ごろ、ＪＲ横須賀線新川崎駅（川崎市幸区）の下りホームから利用客が線路に転落した。ＪＲ東日本によると、影響で同線の東京―久里浜駅間、湘南新宿ラインの大宮―小田原駅、大宮―逗子駅間、相鉄線直通電車の新宿―羽沢横浜国大駅間で一時運転を見合わせた。