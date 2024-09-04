◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―４中日（４日・甲子園）中日が阪神に逆転負けを喫し、借金は今季ワーストの１４となった。先発の小笠原慎之介投手は初回に２点の援護を受けるも、直後に１番・近本からの６連打を許して６失点。４回７６球でマウンドを降りた。小笠原は、宇佐見の右前打で２点の先取に成功した直後、近本、中野に連打を浴びると３番・森下が右中間へ同点二塁打を運ばれた。続く大山には中越え二塁打で無死二、三