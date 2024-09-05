【ワシントン時事】米商務省が４日発表した７月の貿易統計（国際収支ベース、季節調整済み）によると、モノとサービスを合わせた貿易収支の赤字額は、前月比７．９％増の７８７億９１００万ドル（約１１兆４１００億円）だった。赤字幅は２カ月ぶりに拡大した。コンピューター関連などの輸入が大きく増加した。輸入は２．１％増の３４５３億９４００万ドルで、金や金属製品、民間航空機などが増加した。輸出は０．５％増の２６