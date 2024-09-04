【北京共同】ロシアのプーチン大統領が国際刑事裁判所（ICC）加盟国のモンゴル訪問中に拘束されなかった問題で、モンゴル政府報道官は4日までに、ロシアへのエネルギー面の依存から、拘束は「困難だった」との認識を示した。政治メディア「ポリティコ」が報じた。