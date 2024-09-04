◇ルヴァン杯準々決勝第１戦▽横浜ＦＭ６―１札幌（４日、横浜・ニッパツ三ツ沢球技場）Ｊ１の北海道コンサドーレ札幌はアウェーで横浜ＦＭに１―６で敗れた。リーグ戦３連勝中の札幌は、１日の川崎戦から先発を７人を入れ替えて臨んだ。だが前半３０、３６分に立て続けに失点すると、同３７分にはＭＦ荒野拓馬が相手の得点機を阻止して一発退場に。後半３２分に途中出場のＦＷ白井陽斗が意地のゴールを挙げて気を吐いたが、