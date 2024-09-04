【モデルプレス＝2024/09/04】アーティスト・米津玄師が4日、自身のYouTubeチャンネルにて女優・満島ひかりとの対談を公開。「現在最も注目している人」について語った。【写真】米津玄師が感動したパリ五輪金メダリスト◆米津玄師、注目したパリ五輪選手明かす映画「ラストマイル」（公開中）で主演を務める満島と主題歌「がらくた」を手掛ける米津の対談が実現。お互いの印象や撮影の裏側を語ったほか、共演者やスタッフなどから