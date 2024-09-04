メ～テレ（名古屋テレビ） 知人男性から約1000万円相当の高級腕時計をだまし取ったとして、名古屋市中区の無職の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは中区の無職、永井聖容疑者（26）です。 警察によりますと、永井容疑者は今年5月、知人の会社役員の男性（34）に対し、飲食店のホームページに掲載する宣材写真を撮るために腕時計を借りたいという趣旨のうその話をしました。 そして時価約