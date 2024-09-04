映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』（12月20日公開予定）に、俳優の山田孝之さん（40）とムロツヨシさん（48）が出演することが、新たに発表されました。映画は、ギャグ漫画『聖☆おにいさん』を実写化した作品。松山ケンイチさん（39）演じるイエスと、染谷将太さん（32）演じるブッダが、風呂なし6畳一間のアパートでふたり暮らしをしながら下界でバカンスを満喫する日常を描いた物語です。福田雄一