【ニューヨーク＝小林泰裕】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは４日、日本製鉄による米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収が成立しない場合、同社が製鉄所を閉鎖し、本社をペンシルベニア州ピッツバーグから移転する可能性があると報じた。ＵＳスチールのデビッド・ブリット最高経営責任者（ＣＥＯ）が同紙のインタビューに応じた。ブリット氏はインタビューで、日鉄によるＵＳスチールの製鉄所への投資について「競争力を維持し