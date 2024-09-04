俳優の高橋文哉が4日、都内で行われた映画『あの人が消えた』完成披露上映会に田中圭と共に出席し、先輩への感謝を述べた。上映会には高橋、田中のほか、北香那、坂井真紀、袴田吉彦、染谷将太、水野格監督も登壇した。【写真】田中圭の隣で真剣な表情で話を聞く高橋文哉本作は、ドラマ『ブラッシュアップライフ』などを手掛けた水野格が完全オリジナル脚本で挑んだミステリー・エンターテインメント。「次々と人が消える」と