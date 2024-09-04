巨人のフォスター・グリフィン投手（２９）が４日のヤクルト戦（京セラ）に先発し、６回１１０球を投げ、７安打２失点で４敗目。チームも０―３で零封負けを喫し、今カード負け越しが決まった。打線の援護に恵まれなかった。初回から走者を得点圏まで進めるピンチを招きながらも助っ人左腕は要所を締め、無失点スタート。だが４回に先頭打者・サンタナに中前打を許すと、無死一塁からオスナに３投目・チェンジアップを捉えられ