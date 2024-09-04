◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―４中日（４日・甲子園）中日が阪神に逆転負けを喫し、借金を今季ワーストの１４とした。「４番・右翼」の細川成也外野手は１８号ソロを含む２安打１打点だった。３回に右越え二塁打を放った細川は、６点を追いかける６回の先頭で第３打席に向かった。プレーボールの合図と同時に左翼席の竜党から「気合を入れろ、ドラゴンズ！」の声援が飛ぶと、初球を強振。豪快な打球を竜党が待つ左翼スタンド