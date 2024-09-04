＊カナダ中銀政策金利（9月）22:45 予想4.25%前回4.50% このあと日本時間２２時４５分にカナダ中銀が金融政策の結果を公表する。市場は今回も３会合連続の０．２５％ポイントの追加利下げが見込んでいる。先日発表の７月のカナダ消費者物価指数（ＣＰＩ）がその根拠となっているようで、総合指数は前年比２．５％上昇と２１年３月以来の低い伸びとなったが、広範囲の項目で伸びが鈍化していた。 ＣＰＩはカナダ中