「ＤｅＮＡ６−１広島」（４日、横浜スタジアム）セ・リーグの優勝争いが混沌としてきた。首位の広島は、初回に先発のアドゥワがＤｅＮＡ・宮崎に３ランを浴びるなど一挙５失点の大乱調。打線もわずか１得点に終わり、後半戦３度目の連敗となった。一方のＤｅＮＡは今季２度目の５連勝。４位ながら首位まで５ゲーム差。残り２５試合、逆転の可能性が出てきた。２位の巨人は勝てば首位浮上のチャンスだったが、ヤクルト・吉