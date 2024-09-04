■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (7063) Ｂｉｒｄｍａｎ 東証グロース [ 割安 ] (3541) 農業総合研究所 東証グロース [ 割安 ] (143A) イシン 東証グロース [ 分析中 ] (4572) カルナバイオ 東証グロース [ 割安 ] (9552) Ｍ＆Ａ総研 東証プライム [ 分析中 ] ■ 売り