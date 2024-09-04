【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(U等々力)川崎F 1-0(前半1-0)甲府<得点者>[川]遠野大弥(27分)<警告>[川]瀬川祐輔(51分)、山本悠樹(61分)[甲]鳥海芳樹(19分)観衆:14,847人主審:山本雄大副審:淺田武士、坊薗真琴└川崎Fが遠野弾で先勝!! ルヴァン杯4強入りへ1点リードで敵地・甲府へ