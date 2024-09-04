【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(デンカS)新潟 5-0(前半2-0)町田<得点者>[新]長倉幹樹4(16分、49分、87分、90分+5)、小野裕二(42分)<退場>[町]藤尾翔太(32分)<警告>[町]桑山侃士(45分+4)、白崎凌兵(84分)観衆:9,130人主審:池内明彦副審:熊谷幸剛、平間亮└数的優位に立った新潟、長倉幹樹4得点&小野裕二弾で5発先勝!! 町田は藤尾翔太が痛恨退場…