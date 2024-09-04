【ソウル共同】韓国軍は4日、北朝鮮が韓国側へ、ごみをぶら下げた風船を飛ばしたと明らかにした。北朝鮮はごみ風船を5月から飛ばしているが、最近では先月10日が最後だった。韓国軍は、風船の落下に注意するよう国民に警戒を呼びかけた。韓国は6月、ごみ風船への対抗措置として、拡声器による対北朝鮮宣伝放送を約6年ぶりに再開した。