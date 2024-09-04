大阪・日本橋のジョーシン本社に集まったジョーシンファンがジョーシンへの愛や思いを語り合う熱いイベント「ジョーシン ファンミーティング」。第3回の開催が決定し、参加希望者の募集が始まりました。「誰よりもジョーシンが好き！」という人は、ぜひ応募してみてください。ジョーシン ファンミーティングは、日ごろジョーシンを応援しているジョーシンファンをジョーシン本社（大阪市浪速区）に招待し、ジョーシンの好きなとこ