序盤で試合が決まってしまった。首位・広島は４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に１―６で敗れ、連敗を喫した。中１２日で登板した先発・アドゥワ誠（２５）の不調が全てだった。初回からＤｅＮＡ打線につかまり、先頭打者からの３連打で２失点、さらに宮崎に３ランを被弾するなど、初回から５失点と炎上。２回も梶原に一発を浴びるなど、２回までに１―６と２試合連続で大量ビハインドを背負う展開となってしまった。６回まで９安打