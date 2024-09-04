アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の劇中バンド“結束バンド”が、＜結束バンド ZEPP TOUR 2024 “We will”＞に向けてリリースするNEW EP『We will』に、ACIDMANの大木伸夫が楽曲を提供した。◆ACIDMAN 画像山田リョウ歌唱による楽曲タイトルは「惑う星」。作詞・作曲を大木伸夫、編曲を三井律郎が務めた。以下に、大木伸夫のコメントをお届けしたい。◆◆◆「「音楽偏差値は高く、でも、サビは疾走感があるメロ