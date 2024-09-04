結成20周年を迎えたBLUE ENCOUNTが、“20”周年を記念して“20”時間連続で過去映像を一挙配信することが発表となった。実施日はメジャーデビュー記念日の翌日であり、最新曲「gifted」のリリース日でもある9月11日深夜0時から20時まで。配信はBLUE ENCOUNTオフィシャルYouTubeチャンネルにて行われる。◆BLUE ENCOUNT 動画 / 画像ラインナップは文字通り、BLUE ENCOUNTの歴史を振り返るべくメジャーデビュー後のミュージックビデ