◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―０巨人（４日・京セラドーム大阪）腰痛のためスタメンから外れていた巨人・坂本勇人内野手（３５）が、７回に代打で登場し、４戦ぶりの出場を果たした。２点を追う７回２死一、二塁の好機で、門脇の代打で登場。球場は大歓声に包まれた。吉村の初球、１４２キロのカットボールをとらえたが、強烈な打球は遊撃の正面を突き、得点はならなかった。試合後は「打てなかったので、そこだけです