◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―４中日（４日・甲子園）阪神が連勝で首位の広島と３・５ゲーム差、２位の巨人と３ゲーム差に縮めた。先発の村上は初回に佐藤輝の失策もあってピンチを広げ、２死満塁で宇佐見に２点打。苦しいスタートとなったが、直後に先頭の近本から６連打で逆転した。無死一、二塁で森下が右中間への同点２点二塁打。さらに無死二、三塁として、佐藤輝が中前へ勝ち越し２点打を放った。さらに井上が甲子園での