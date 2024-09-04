将棋の藤井聡太王座（22）＝王将を含む7冠＝に永瀬拓矢九段（31）が挑む第72期王座戦5番勝負は4日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第1局が指され、後手の藤井が124手で勝利した。藤井が採用したのは「3三金型早繰り銀」。伊藤匠叡王（21）と戦い失冠した叡王戦の第2局でも指した作戦で、その時は敗れた。前例の少ない形でもある。それでも藤井は「後手番になったらやろうと思っていた」と語り、研究成果を発揮。徐々に主導権