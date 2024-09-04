女優の遠野なぎこ（44）が4日放送のTOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に出演。俳優・東出昌大（36）の再婚報道を巡り、自身の思いを語った。東出は8月27日に自身のYouTubeチャンネルで再婚と相手女性の妊娠を発表。5月に配信された番組内では、再婚の気配は「ない」とし、「人を幸せにする自信がない。しっかりめにしくじってるから」「うちの娘や息子が大きくなったとき、お父さんの所にいつでも来ていいよと